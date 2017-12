Fara SAPTE titulari in ultimul meci al anului, cu Viitorul! Cum explica stelistii problema accidentarilor: "Unii au fost prea ambitiosi"

Nicolae Dica, antrenorul Stelei, nu se va putea baza pe sapte titulari in ultimul meci al anului, cu Viitorul lui Hagi. Partida este programata duminica seara.

Romario Benzar, Balasa, Planic, Morais, Teixeira, Budescu si Alibec ies din calculele lui Dica din cauza accidentarilor.

Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al formatiei ros-albastre, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, pe seama acestui subiect. El spune ca unii fotbalisti au venit accidentati, dar au fost prea ambitiosi si au neglijat refacerea, pentru a-si demonstra valoarea cat mai repede.

"Si la Borussia Dortmund, si la case mai mare se intampla asta, sa fie mai multi fotbalisti accidentati. Sigur, e dificil ca 7 jucatori sa nu poata evolua intr-un meci. Noi speram ca toti sa poata efectua pregatirea de iarna, pentru ca ne asteapta Play Off-ul.



Unii jucatori au venit accidentati si din prea multa ambitie au neglijat refacerea. Iar aici ma refer si la Alibec, care a avut o mare dorinta de a nu pierde nationala.

La Planic a fost o accidentare nefericita.

La jucatorii veniti de la Viitorul a fost un alt stres, au venit la o echipa cu alte ambitii.

Apoi, noi am jucat 9 meciuri in plus fata de CFR", a spus Duckadam.