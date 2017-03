EXCLUSIV 8.000.000 de euro trebuie sa ii intre in cont lui Becali. "Pana acum in iunie ii iau pe toti"

Becali a vorbit despre transferul lui Deac.

Vineri, 11:15, Reghecampf vorbeste in direct la Sport.ro inaintea derby-ului cu Viitorul! 13:00, live pe www.sport.ro: tragerea la sorti pentru Champions League si Europa League!

Patronul Stelei a vorbit despre cum i-a prelungit contractul lui Ovidiu Popescu, despre transferul lui Deac, care va avea loc in vara cel mai probabil, ce isi doreste de la meciul cu Viitorul dar si despre suma imensa de bani pe care trebuie sa o incaseze in urmatoarele 3 luni din jucatorii vanduti deja:

"L-am chemat pe Ovidiu Popescu si i-am dublat salariul dar i-am zis, sa nu te prind ca vii la mine sa te las sa pleci de la Steaua, ca familia, ca nu stiu ce. Doi ani de zile nu pleci nicaieri! Eu nu fac trambulina la Steaua aici. Eu vreau sa iau pe el 25-30 de milioane de euro, noi stim acum de el dar trebuie sa il scoatem pe hipodromurile din Europa, e un cal de rasa.

Deac e jucatorul lui CFR, imi place foarte mult, imi pare rau ca nu l-am luat cand am vrut sa il iau, am intrebat pe altcineva dar m-am invatat minte, nu mai intreb pe altii. Nu va zic mai multe dar ati inteles din raspunsul meu ce am de gand, da?

Cu Viitorul sper sa fie foarte buni Alibec si Tanase si Nita sa nu aiba ce apara ca sa nu greseasca.

Vreo 8 milioane mai am de luat pana in iunie, iulie, ii iau pe toti... de pe jucatorii pe care i-am vandut anul trecut, Stanciu, Chipciu, Tosca, Hamroun.", a spus Gigi Becali pentru Sport.ro.