"Eu urasc Steaua, asa am fost crescut! De ce n-au vorbit dupa 2-5 cu Viitorul? De asta nu-i suporta nimeni!" Replica lui Alex Ionita II data lui Reghecampf

Jucatorul celor de la Astra i-a raspuns lui Laurentiu Reghecampf, cel care ii transmisese "sa mearga in liga a 5-a daca sufera pentru Rapid".

Dorit la Steaua luna trecuta, Alex Ionita II a ajuns in conflict cu Laurentiu Reghecampf! Totul a inceput dupa ce jucatorul a refuzat oferta pe motiv ca este suporter al Rapidului. Ionita II a fost la un pas sa izbucneasca in plans dupa infrangerea in fata Stelei de luni seara (captura: Dolce Sport)

”Este problema mea cum ma motivez eu. Sau ma gandesc ca joc pentru Rapid si asa ma motivez mult mai bine. Este problema mea, nu ii priveste ce fac eu si cum declar eu. Poate au interpretat si gresit. Nu s-a pus niciodata problema cu celelalte echipe sa joc mai putin bine. si cu celelalte echipe am jucat la fel, dar a fost un meci special pentru mine, pentru ca sunt rapidist

Cel mai mult urasc Steaua! Eu stiu de ce, dar nu va pot spune. Am motivele mele. Asa am fost crescut eu. Nu priveste pe nimeni cu ce echipa tin eu si ce fac eu. Este problema mea daca voi avea de suferit mai tarziu.



Cand au pierdut cu Viitorul cu 2-5, de ce nu au mai facut atat tam-tam? Sa raspunda ei la acesta intrebare. De aceea nu ii suporta nimeni. Ei cand fac, nu mai spune nimeni nimic. Dar daca Craiova a ales sa joace cu jucatori mai tineri pentru ca nu mai au niciun obiectiv de atins, au inceput sa ii acuze, pe nedrept” a spus Alexandru Ionita II pentru Dolce Sport.