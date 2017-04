Echipa MILIONARA care apare din nimic in Liga 1. Un nou caz FCSB - CSA, doar ca MAI TARE! :))

Mititelu e sigur ca instanta ii va da dreptat in procesul dintre U Craiova si FRF.

Mititelu vrea sa pastreze in club toti banii pe care ii va primi de la Federatie. Nu FRF va fi principalul sponsor al FC Universitatea. Suporterii vor primi actiuni, dupa modelul socios din strainatate. Mititelu nu vrea ca CSU Craiova, actuala echipa a orasului, sa dispara. Isi doreste un derby pe noul stadion al Craiovei. Nu-i va lasa insa pe rivali sa joace in culorile istorice ale Universitatii, alb-albastru, si nici sa foloseasca emblema cu leul.

'Vreau sa fac o miscare istorica, sa fac un club cu 15 000, 20 000 de suporteri asociati. Vreau sa fie ceva unic in Romania. Despagubirile nu vin la mine, vin la clubul de fotbal! Instanta mi-a respins mie cererea de despagubiri, aici e vorba doar de clubul de fotbal. De-abia astept sa ma dea Pitrca in judeccata, am probe pentru foarte multe lucruri. Mi-as dori sa ramana echipa CSU Craiova, sa existe un derby FCU - CSU. Nu mai pot sa pastreze culorile alb-albastru, asta e imposibil. Vreau ca orasul Craiova sa transeze disputa asta. Leul e al nostru de cand lumea. Ei il folosesc abuziv, pentru asta vor plati sume uriase, dar asta la momentul potrivit. Exista un alt dosar in speta asta", spune Mititelu.