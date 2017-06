Becali a mai anuntat un transfer: "Semneaza azi, o sa-l vedeti!" Cine e jucatorul pe care Steaua se pregateste sa-l prezinte

Dupa despartirea de Tamas si Moke, Steaua cauta solutii pentru aparare.

Becali l-a luat pe Larie in urma cu 3 saptamani, iar acum mai pregateste doua achizitii pentru zona centrala a defensivei. Primul e ca si rezolvat. Portughezul Joao Afonso, aflat in atentia ros-albastrilor si anul trecut, e la un pas de a se intelege cu Steaua.



"Semneaza azi, o sa-l vedeti!", a anuntat Becali la Sport.ro.



Afonso, 27 de ani, a fost imprumutat in ultimul sezon de Guimaraes la Estoril. Portughezul e format de Benfica.



In afara lui Joao, Steaua mai negociaza cu un fundas central polonez.