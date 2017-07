"E o tampenie ce il pune Steaua pe Budescu sa faca! Sa-si vada de treaba lui!" Atacul incredibil al Astrei

Sefii Astrei ii linistesc pe fanii Stelei: Budescu poate juca fara probleme. Actele de transfer sunt facute.

Directorul general al clubului din Giurgiu, Petre Buduru, spune ca Budescu n-ar fi trebuit sa ia niciun fel de pozitie in scandalul dintre cele doua societati. Din punctul de vedere al Astrei, Budescu e plecat la Steaua. Plata clauzei de solidaritate, echivalentul a 5% din suma de transfer, e detaliul care a trimis cazul Budescu la Comisii.

"Am achitat banii. E o tampenie ce l-a pus Steaua pe Budescu sa faca. Ce treaba are Budescu cu acordul definitiv? Sa-si vada de treaba lui! Ce, s-a transformat in conducatorul Stelei? Fata de Budescu ne-am achitat de toate obligatiile. Nu putem sa avem decat cuvinte de lauda la adresa lui Budescu. Il consideram un jucator de-al Astrei, nu de-al Stelei. Intelegerea partilor nu poate s-o bata nimeni, nu poate domnul Argaseala sa dirijeze structura Astrei. Nu am cum sa am conflict cu Budescu, ar fi o tampenie din partea mea. E un jucator care ne-a dat culoare, am incasat destui bani de pe urma lui, el de pe a noastra", a spus Buduru la Sport.ro.

Sursa foto: Facebook Steaua