"E de rasul lumii daca vin chinezii!" Becali ii INTERZICE pe straini la Dinamo si Craiova. Ce spune de vanzarea Stelei

Becali nici nu vrea sa auda de banii chinezilor!

Steaua nu e de vanzare, dar Becali ii interzice pe investitorii straini si la marile rivale. Patronul Stelei crede ca marile cluburi ar trebui sa ramana in proprietatea romanilor.

"N-am auzit ca vin chinezii la Craiova si nici nu cred ca vin. De ce? Pe Rotaru nu-l cunosc, dar m-am interesat si am auzit ca e baiat ambitios. Vreau sa ma impac cu el, am luat legatura prin intermediari. Am inteles ca are ceva bani, cred ca nu vinde la chinezi. Daca vinde... sa fie de rasul lumii. Craiova nu se poate vinde la straini. Craiova, Steaua, Dinamo, Rapid, astea nu se pot vinde la straini!", a spus Becali la Digisport.