Drama lui Radu Petrescu. A fost operat pe creier si e out pana la sfarsitul anului. Caz socant in liga 1

Arbitrul Radu Petrescu se lupta sa revina in arbitraj dupa o interventie complicata pe creier.

Petrescu n-a primit nicio delegare de la inceputul campionatului, iar explicatia dezvaluie detalii triste din viata arbitrului. Trimis de UEFA la Dundalk - Rosebborg, din prima mansa a turului 2 preliminar din Champions League, Petrescu a disparut apoi complet. Conform Gazetei Sporturilor, Petrescu (34 de ani) se afla in recuperare dupa o interventie chirurgicala suferita pe creier. Dupa meciul din Irlanda, centralul a avut dureri in partea din spate a capului si a plecat de urgenta in strainatate pentru operatie. Arbitrul lupta acum sa se refaca si trebuie sa depaseasca afectiunile neurologice si locomotorii normale in perioada post-operatorie.

Rugata sa comenteze pe marginea subiectului, CCA a cerut discretie si a anuntat ca Petrescu isi va relua activitatea imediat ce starea de sanatate i-o va permite.