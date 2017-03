Discutie Sumudica - Reghe, la telefon: "Am vorbit acum cateva zile". Dezvaluirea antrenorului Astrei

Marius Sumudica a calificat-o pe Astra in Play Off-ul Ligii I, dupa ce campioana a reusit sa castige restanta cu CSM Poli Iasi, scor 3-2. Sumudica spune ca va duce lupta la titlu pana in ultima secunda, dar ca va fi o batalie crancena, cu fiecare echipa avand sanse la trofeu.

Marius Sumudica se declara multumit de forma Astrei, care a reusit sa revina dupa un inceput slab de sezon si sa se califice in Play Off. Si parcursul european i-a ajutat pe jucatorii sai sa creasca in evolutii, spune tehnicianul.

Sumudica spune ca Astra se va lupta pentru cel de-al doilea titlu consecutiv, dar e sigur ca va avea un Play Off extrem de competitiv. Din punctul de vedere al acestuia, CSU Craiova sau Gaz Metan vor ramane pe dinafara.

Antrenorul Astrei e sigur ca Steaua isi va reveni si ea pana la debutul Play Off-ului si ca va continua sub conducerea lui Laurentiu Reghecampf: "Becali nu o sa-l dea afara pe Reghe", spune Sumudica.

"Mi-am dorit sa nu depindem de nimeni si am reusit asta. E important ca am reusit sa castigam. Traversam o perioada buna si am simtit asta la Iasi, pentru ca toata lumea ne-a aplaudat si voia sa faca fotografii cu noi. Asta inseamna mult pentru realizarile clubului si ale jucatorilor.

Am facut niste cadouri la Iasi, am luat doua goluri usoare, cu un penalty gratuit, dar ma bucur ca am aratat maturitate si am revenit.

A contat foarte mult si parcursul nostru european, pentru ca asa am crescut in valoare. Jocurile din Europa ne-au ajutat sa crestem, iar asta e un lucru pe care eu il stiu de la Mircea Lucescu, din perioada Rapid.

Una dintre Craiova sau Gaz Metan va iesi din locurile pentru Play Off. Dinamo o sa o bata pe Pandurii, trebuie sa fim corect, e diferenta uriasa de valoare. Meciul e castigat de mult.

Cred ca Dinamo e pe val si va fi periculoasa si in lupta pentru titlu.

In Play Off nu o sa fie diferenta mare. Castigi 3 meciuri la rand si te trezesti pe primul loc. Va fi un alt campionat.

Steaua are jucatori foarte buni, care pot face diferenta mereu. Se intampla ceva acolo, dar nu stiu ce si nici nu prea ma intereseaza. Cert este ca au nevoie de un soc. Acel soc poate veni in urma unui rezultat pozitiv.

Nu cred ca socul va fi schimbarea lui Reghecampf. Pai cine sa vina antrenor? Unde gasesti o solutie peste noapte pentru Steaua? Nu poti periclita asa o investitie de 5-6 milioane de euro", a spus Sumudica la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro

Marius Sumudica a mai dezvaluit ca a vorbit cu Reghecampf la telefon.

"Eu nu vorbesc cu nimeni de la Steaua la telefon. Am mai vorbit doar cu Reghe acum vreo saptamana. A fost o discutie normala, despre fotbal.

Eu nu am o problema cu Reghe si nu am avut niciodata. Pentru mine, ramane un antrenor care a castigat trofee. El poate are o perioada mai slaba, dar poate redresa situatia.

Poate ca inainte a avut si alti jucatori.

Eu am avut norocul la Astra ca am adus doar jucatori pe care eu i-am cunoscut. Unii ziceau ca am facut Chiajna 2 la Astra, dar uite ca am reusit cu Lovin, Florea, Stan", a mai spus tehnicianul.