Dinamo pierde din nou in jucator in ultima clipa! Mesajul lui Eric dupa ce a semnat cu Viitorul

Eric a negociat cu Dinamo, insa a semnat cu Viitorul.

Dupa ce l-a ratat pe Bokila, Dinamo il rateaza si pe Eric, cel care astepta nerabdator un semn din partea conducatorilor dinamovisti. Eric a semnat in cele din urma cu campioana si spune ca incepe o noua cariera sub indrumarea lui Hagi.

"Inseamna foarte mult pentru mine sa joc la actuala campioana. Este o responsabilitate mare, dar ma bucur ca Hagi m-a dorit aici. Sunt onorat. Sper sa ajungem in Champions League. Consider ca am ajuns in varful carierei. O sa vedeti un nou Eric", a spus brazilianul care a mai jucat in Romania doar pentru Gaz Metan si Pandurii.

“Cu Dinamo nu am ajuns la discutii financiare. Cei de la Viitorul m-au contactat inca de pe 14 mai”, a dezvaluit Eric.