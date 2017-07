Dica RENUNTA la 3 jucatori! O echipa intreaga a plecat de la Steaua vara aceasta

Nicolae Dica a decis sa mai renunte la trei jucatori in urma celor doua cantonamente de vara.

Tinerii Vlad Mihalcea, Gabriel Simion si Mario Mihai vor fi imprumutati la Academica Clinceni, anunta clubul din liga a doua. Cei trei au mers cu echipa in cantonamentul din Olanda, iar Mihalcea era candidat la jucatorul U21, insa nu s-a ridicat la pretentiile lui Dica.

"Suntem in negocieri avansate cu FCSB pentru detasarea unor jucatori tineri catre Clinceni. Cei trei vor evolua, sub forma de imprumut, in campionatul care va debuta la 5 august, in tricoul echipei noastre", declara pentru ziarul mai sus citat, Vali Budeanu, vicepresedintele echipei ilfovene, in Gazeta Sporturilor.

Pe langa cei 3, de la FCSB au mai plecat in aceasta vara si Gabi Tamas, Sulley Muniru, Wilfred Moke, Fernando Boldin, Ionut Poiana, Jugurtha Hamroun, Robert Valceanu si Vali Cojocaru. In total, 11 jucatori au parasit Steaua in aceasta vara.