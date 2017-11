Dezastrul lui Dinamo, reflectat de statistica: e cel mai prost sezon din ultimii 10 ani pentru caini!

Cu 24 de puncte acumulate in 18 meciuri, Dinamo e pe locul 7 si risca sa rateze Play Off-ul. Echipa antrenata de Vasile Miriuta a pierdut si cu CFR, pe teren propriu, iar criza de adanceste. Pe langa forma proasta, Dinamo se confrunta si cu problema haosului administrativ: Negoita a anuntat ca "nu mai are nicio treaba cu Dinamo" si cauta sa vanda clubul.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Dinamo are cel mai prost inceput de sezon din ultimii 10 ani! Formatia din Stefan cel Mare a acumulat doar 24 de puncte dupa primele 18 etape, lucru care nu s-a mai intamplat in ultimul deceniu.

Din 2008 incoace, Dinamo a fost de doua ori lider dupa 18 etape, in sezonul 2008/09 si 2011/12. Cel mai mult, "cainii" au facut 40 de puncte in 18 etape, in 2011/12.

Cifrele lui Dinamo dupa 18 etape, in ultimii 10 ani

2017/18 - locul 7 - 24 puncte

2016/17 - locul 5 - 29 puncte

2015/16 - locul 5 - 30 puncte

2014/15 - locul 7 - 29 puncte

2013/14 - locul 5 - 31 puncte

2012/13 - locul 7 - 29 puncte

2011/12 - locul 1 - 40 puncte

2010/11 - locul 6 - 29 puncte

2009/10 - locul 8 - 30 puncte

2008/09 - locul 1 - 38 puncte