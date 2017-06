Dennis Man e gata sa fie titular la Steaua: "Nu e presiune pe mine!" Ce a patit in primul amical

Nicolae Dica este obligat sa-l forteze pe Man in sezonul viitor.

Denis Man a fost unul dintre remarcatii Stelei in primul amical, cu toate ca a fost si unul dintre cei mai "certati" jucatori. Coechipierii, mai ales Gnohere, i-au dat multe sfaturi legate de pozitionare chiar pe teren.

"A fost un antrenament bun cu o echipa buna la nivel local, e bine ca ne-am facut antrenamentul si asta e tot ce conteaza. Nu pot spun ca e presiune pe mine, incerc sa-mi fac treaba cat mai bine cand apeleaza Mister la mine si vedem ce va fi.



O sa muncesc sa dau totul la fiecare antrenament, la fiecare meci si vedem ce va fi pe viitor. Daca Mister considera ca merit sa joc titular sper sa joc cat mai bine. Lui Mister ii place sa vorbeasca foarte mult cu noi sper sa fie cat mai buna colaborarea" a spus Man dupa partida de joi seara.

Man are sanse mari sa fie titular in campionat datorita regulii Under 21. Jucatorul care va implini 19 ani in luna august nu este insa intimidat de numele importante alaturi de care joaca la Steaua: "Ma simt foarte bine si incerc sa invat de la ei cat mai multe. Sunt mai mic decat ei si trebuie sa-i ascult" a mai spus Man.