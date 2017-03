Daum SURPRINDE pe toata lumea dupa derby: De ce a fost singurul om care l-a laudat pe Reghecampf

STEAUA 1-3 DINAMO | Christoph Daum a fost singurul om care l-a laudat pe Reghe dupa derby.

Daum a declarat pe National Arena dupa meci:

"Cred ca Steaua are o sansa mare sa devina campioana, nu avem ce sa criticam la situatia Stelei. "

"Daca ne uitam la cati jucatori fantastici au vandut in acest sezon, am mult respect pentru ceea ce fac, mai ales ca au pierdut si in aceasta iarna jucatori. "

"Dupa un meci precum asta e normal ca fanii sa fie dezamagiti, dar Reghe si echipa vor da un raspuns pozitiv in meciul urmator.", a declarat Christoph Daum dupa meci.