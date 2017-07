Dan Petrescu a facut SCANDAL la revenirea in Liga 1: "Am pierdut din cauza arbitrului! Trebuia penalty, nu eliminare!"

FC Botosani 1-1 CFR Cluj / CFR Cluj a fost singura dintre favoritele la titlu care s-a incurcat in priam etapa.

CFR Cluj are un inceput greu de campionat. S-a incurcat in prima etapa la Botosani intr-un meci in care Dan Petrescu a contestat dur arbitrajul si urmeaza derby-ul contra campioanei, Viitorul.

"Au fost emotii mari, n-am mai antrenat demult in Liga 1. Am avut un meci foarte greu, cu o echipa agresiva si puternica pe teren propriu. Dupa ce am dat gol am crezut ca s-a terminat meciul. Am luat gol din faza fixa, nu ma multumeste deloc. E clar ca mai e mult de lucru la echipa.



Omrani a fost eliminat la o faza clara de penalty. Azi am pierdut clar doua puncte din cauza arbitrului. Normal, jucatorul n-ar trebui sa mai fie suspendat, pentru ca a fost fault. Nu cred ca au fost greseli intentionate ale arbitrilor totusi. A fost o greseala capitala.



Viitorul e favorita la castigarea campionatului, impreuna cu Steaua. Bravo lui Ivan ca a plecat in Rusia. Krasnodar e un club mare, cu un patron foarte bogat. A facut un salt foarte mare. In Rusia nu o sa-i accepte ce a facut la ultimul meci al Craiovei" a spus Dan Petrescu la Dolce Sport.