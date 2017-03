"Daca as avea lotul si banii Stelei as defila in Romania!" Mesajul lui Hagi pentru Becali

Hagi e convins ca, desi a batut-o pe Steaua, echipa lui Becali ramane cea mai puternica din Romania.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Dupa victoria Viitorului in fata Stelei, Hagi a declarat ca daca ar avea banii lui Becali si lotul lui Reghe ar defila in Romania:

"Noi trebuie sa ne uitam la noi, ce treaba am eu cu vecinul? E puternic, cel mai puternic, cel mai bun lot. Cel mai bun lot din Liga 1 cu diferenta."

"A cumparat jucatori. Eu va zic, ma pricep si eu putin la fotbal. Eu zic ca Steaua are ce e mai bun."

"Eu mi-am spus parerea mea despre lotul Stelei, si antrenorul si lotul sunt foarte buni. De ce nu e pe primul loc? stiu eu ce e in casa la ei?"

"Stiu ca sunt foarte buni, eu daca i-as avea as defila. As defila. Daca as avea banii aia as defila, dar nu-i am, din pacate. E unul dintre cluburile care pot lua titlul", a declarat Hagi dupa meciul cu Steaua.