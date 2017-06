Acum o saptamana traia o DRAMA uriasa, AZI e titular la Steaua! Cazul incredibil al ultimului transfer facut de Becali

Fanii Stelei au fost surprinsi cand au aflat de transferul sau!

Pustiul Toma Niga e cea mai surprinzatoare achizitie de la Steaua in aceasta vara. Portarul de 19 ani adus de la Foresta se afla intr-o situatie extrem de grea acum mai putin de o saptamana. Clubul din Suceava nu si-a mai platit jucatorii de la inceputul anului si a incheiat cu greu sezonul in B.

Doborata de datorii, Foresta e foarte aproape sa se desfiinteze in aceasta vara. Niga a primit sansa carierei chiar atunci cand se astepta cel mai putin. Ar putea sa-si ajute si fostii colegi de la Foresta sa primeasca din salariile restante cu banii platiti de Steaua pentru el.

Portarul de 19 ani e optiunea numarul 1 a lui Dica in acest moment pentru cantonamentul din Slvoacia. Chiar daca are sanse mici sa le ia fata lui Nita si Stancioiu in ordinea de selectie pentru jocurile oficiale, Niga profita in primele zile ale stagiului de pregatire de absentele amandurora. Nita e cu lotul national si nu ajunge deloc in primul cantonament, in timp ce Stancioiu e invoit pana la finalul saptamanii.

Niga a aparat in 27 de partide pentru Foresta in acest sezon.



Antrenament Steaua in Slovacia pic.twitter.com/f3MRYlWwdK — Adrian Costeiu (@costeiu) June 10, 2017