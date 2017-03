Craiova se muta pentru Play Off! In ce oras au decis oltenii sa joace meciurile din "finala campionatului"

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV

Lyon - AS Roma, joi, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

CS Universitatea Craiova va juca la Pitesti meciurile din Play Off cu Astra Giurgiu, CFR Cluj si Viitorul.

Oficialii Craiovei anunta ca echipa va juca la Pitesti meciurile de pe teren propriu, din Play Off-ul Ligii I, dat fiind ca arena Ion Oblemenco se afla in reconstructie, iar stadionul Extensiv nu are instalatie de nocturna. La Severin, Pandurii au prioritate si vor juca meciurile din Play Out.

Partida cu CFR Cluj se va disputa in etapa a III-a, cea cu Astra Giurgiu in etapa a VI-a, iar cea cu FC Viitorul in etapa a IX-a. LPF nu precizeaza unde vor juca oltenii cu Steaua (etapa a V-a) si cu Dinamo (etapa a VII-a).

Ultimul meci al sezonului regulat, cu Gaz Metan Medias, a avut loc pe Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti.