"Conventia lui sa vina in Romania era ca Steaua sa fie furata!" Becali i-a declarat RAZBOI lui Dan Petrescu

Gigi Becali l-a luat si pe Florinel Coman de la Viitorul, iar acum ii declara razboi lui CFR!

Steaua si CFR se lupta din nou pentru titlu! Clujenii sunt pe primul loc cu Dan Petrescu pe banca, iar discutiile despre arbitraj sunt tot mai incinse. Becali spune ca Petrescu a convenit sa vina la CFR cu conditia ca Steaua sa fie dezavantajata.

"Dan Petrescu vrea sa fie ajutat doar el. Lui nu-i convine daca Steaua nu e furata. Cica cine tipa mai mult ala are dreptate, zice el. Dar noi n-am tipat mai mult decat el. Noua ne-au furat mingea din poarta si el se ia de noi!

Noua ni s-au furat doua puncte, lui ce i s-a furat? El vrea sa fie furata Steaua, altfel tipa. Eu asta am vazut la el. Are atata tupeu incat spune ca unele echipe marcheaza din ofsaid. Va dati seama cat tupeu! Nu e niciun razboi, asta-i tupeul lui. Lui nu ii convine ca n-a fost furata Steaua la ultimul meci. El e un baiat bun, dar spune ca-si apara echipa lui. Bai, Dane, tu tipi si daca Steaua nu e furata!

Le meciul direct, cap si pajura! Pac, cap si pajura! Vine la noi, pac le dam in cap. ii batem de 4 ori tur-retur. Sa vezi ce o sa tipe atunci. Cum sa dam noi gol, el e Dan Petrescu, a venit in Romania. El nu-si da seama ca exista lume aici care tipa mai tare. Il am si pe MM aici. Mie nu-mi trebuie facebook sa vorbesc, eu vorbesc in direct.

Cu alte cuvinte, el era suparat ca Steaua a fost arbitrata corect. Conventia lui sa vina in Romania era ca Steaua sa fie furata", a spus Becali.