Contra spune DA nationalei: "Daca vine oferta si ne intelegem, OK! Am clauze prin care pot sa plec de la Dinamo!"

Contra si Hagi sunt numele de pe lista Federatiei pentru toamna asta. Sunt sanse minime ca Daum sa primeasca un nou contract.

Razvan Burleanu vrea sa ii propuna lui Hagi postul de selectioner, dar s-ar putea lovi de un refuz. Hagi a spus saptamana trecuta ca nu poate accepta o eventuala propunere atata timp cat este implicat la FC Viitorul.

Cosmin Contra este si el in vederile Federatiei, iar in cazul lui lucrurile ar fi mai simple.

Contra spune deschis ca ar accepta o oferta din partea FRF.

"Daca vine o oferta de la FRF, ma voi aseza la masa negocierilor. Daca ajungem la un numitor comun, ok. Dar pana sa accept rolul de selectioner, voi vedea ce se intampla. Trebuie sa avem niste discutii. Daca pot sa indeplinesc cerintele FRF, nu e nicio problema", a declarat Contra la DigiSport.

Contra a precizat faptul ca exista in contractul sau cu Dinamo anumite clauze prin care poate rezilia unilateral.

"Am niste clauze in contract, structurate foarte bine. Am vrut sa ma asigur ca lucrurile vor fi facute ok. Pana acum s-au realizat anumite lucruri, dar mai sunt si altele de realizat. In functie de data pana la care trebuie intocmite si celelalte cereri, voi decide ce voi face. Sunt termeni pusi in contract. Voi vedea daca raman sau nu.", a mai spus Contra.