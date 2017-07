Coman nu pleaca de la Astra! Vin TRANSFERURILE. Cati jucatori a cerut Iordanescu

Astra e gata sa faca un sezon mare si dupa despartirea de Sumudica.

Directorul executiv Petre Buduru spune ca Dani Coman nu va parasi clubul si anunta ca Astra va mai face transferuri in urmatoarea luna. Iordanescu a cerut 4 achizitii. Francezul Le Tallec, fost la Liverpool, e prima lovitura la Giurgiu.

"N-am niciun merit cu Le Tallec, este munca lui Dani Coman. Am incredere in Edi Iordanescu, ma bucur ca il avem. Speram intr-o reconstructie a echipei in limitele bugetului pe care-l avem. Dani si Edi fac strategia, eu gestionez financiar. Dar tot ce reprezinta calitate, nume... Edi are sistemul ala in care poate urmari jucatori. Nu pot decat sa ma bucur ca vine un jucator de valoare. Noi am facut cantonamentul fara varf de atac. Am stabilit un buget, niste criterii financiare.

Nu stiu nimic de plecarea lui Dani Coman. E cel mai bun conducator din tara. Mi-au trecut multi prin fata, dar el e un conducator foarte bun. Am toata increderea in el, de aia i-am dat puterea de a decide. In Edi am mare incredere ca va face o reconstructie. Din cauza banilor am cam terminat cu lotul care ne-a adus cele mai mari performante. Nu e niciun scandal la Astra, totul e in liniile pe care am plecat pentru anul asta. Dani Coman, daca vrea sa plece, nu poate discuta cu noi? Nu poate sa discute cu noi?

N-am oprit pe nimeni. N-am vazut echipa pana acum, n-am vazut deloc ce s-a jucat. Edi spunea ca ii mai trebuie 3-4 jucatori de valoare. Am avut toata aprecierea pentru Silviu Lung, pentru Sapunaru, dar era pacat sa nu le dam drumul. Cu ocazia asta sunt bucuros ca si-au putut face o planificare financiara de familie. Ca niciodata, nu avem nicio datorie. Ne-am reglat toate problemele, si litigiile, si tot. Ne-au facut auditul, am iesit cel mai bine dintre toti. Din punctul asta de vedere, suntem orientati bine", a spus Buduru la Sport.ro.