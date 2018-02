"Cine se scuza, se acuza!" Gabriel Chirea, despre vesnica si jenanta scuza a terenurilor inghetate din Liga 1

Oficialii cluburilor din Liga 1 au un dublu standard manipulator in ceea ce priveste terenurile inghetate si temperaturile scazute: cerul sau ceilalti sunt mereu de vina, ei sunt doar niste victime.

Autor: Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Majoritatea jucatorilor, antrenorilor si conducatorilor acuza vremea rece si calitatea slaba a suprafetelor de joc, pentru a scuza evolutiile si rezultatele negative. Este o chestiune devenita obisnuita in fotbalul nostru ca toti sa tipe din gura de sarpe si sa incerce sa pozeze in victime. Dar, intr-o tara ca Romania, unde se stie ca iernile nu sunt tocmai blande, ninsoarea, terenurile inghetate si temperaturile scazute reprezinta componentele unei non-stiri, pentru ca:

1. In aceasta iarna, o singura echipa din Liga 1 a facut cantonamentul in tara. Doar ACS Poli Timisoara s-a pregatit la munte, la Poiana Brasov, aclimatizandu-se pentru vremea rece si terenurile grele, in timp ce restul de 13 cluburi au preferat sa mearga in Turcia, Cipru, Spania sau Italia pentru cantonamente costisitoare si, vedem acum, aproape inutile, daca tinem cont de temperaturile si conditiile de joc gasite la intoarcerea in tara. De ani de zile, desi se plang ca nu au bani, cluburile romanesti duc delegatii de 35-40 de persoane si platesc zeci sau sute de mii de euro pentru sejururi de 2-3 saptamani in complexuri de lux, printre palmieri, piscine si gazoane perfecte, plus temperaturi de peste 20°C, pentru ca apoi sa se lamenteze cand se intorc in tara si dau de terenuri inghetate sau mocirloase, zapada, vant, furtuni, si temperaturi cu 30-40°C mai scazute. Cine e vinovat ca difera atat de mult conditiile de pregatire si acumulare fizica fata de cele de desfasurare a meciurilor? Probabil ca jucatorii si antrenorii ar trebui sa arate cu degetul intai spre cei responsabili cu strategiile de prin propriile birouri, inainte sa acuze cerul sau adversarii...

2. Cluburile romanesti (sau primariile care le detin sau le sprijina pe majoritatea dintre ele) nu sunt in stare, nici in 2018, sa amenajeze si sa intretina niste gazoane decente (daca nu de calitate). Conducatorii si antrenorii se plang ca echipele lor au de suferit din cauza terenurilor grele, dar mai ales la meciurile din deplasare, unde nu pot fi ei trasi la raspundere. E ciudat ca regulamentul cere sistem de incalzire a gazonului pentru a obtine licenta pentru Liga 1, dar terenurile sunt in continuare inghetate ca un patinoar de la finalul lui noiembrie pana la inceputul lui martie. Raspunsul e simplu: fie nu au acest sistem montat; fie au fost trase niste tevi la alibi pe sub suprafata de joc, dar sistemul nu e complet functional; fie acest sistem e construit, dar cluburile prefera sa nu il porneasca la capacitate maxima si incearca sa economiseasca astfel bani. Cazul oficialilor de la Astra Giurgiu este simptomatic pentru o astfel de ipocrizie, din moment ce s-au plans de calitatea gazonului de la Medias, unde au pierdut calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, dar, cu cateva zile mai devreme, le-au oferit celor de la Dinamo un gazon chiar mai prost la ultimul meci din sezonulul regulat. Poate ca cluburile, daca tot nu sunt in stare sa mentina un teren decent, ar trebui sa opteze pentru gazoane artificiale. Dar, gazoanele naturale sunt costisitoare, iar cluburile din Liga 1 par sa adore cheltuielile volatile...

3. Fotbalistul roman pare mai degraba dornic sa se antreneze, decat sa joace meciuri oficiale, si ar vrea doar sa bage cardul in bancomat, dar fara sa mai iasa si pe teren, daca s-ar putea. Daca vantul si zapada nu i-au omorat pe Dobrin, Balaci sau Hagi, poate ca jucatorii din ziua de azi nu ar trebui sa se mai comporte ca "Snowflake Generation" si sa incerce sa mai joace si ceva fotbal pana sa isi incaseze salariile. In plus, daca cateva zeci, sute sau mii de spectatori au iesit din case si stau doua ore in ger ca sa ii vada jucand, poate ca au o datorie si fata de ei.

4. De ani de zile, LPF, cluburile, patronii si televiziunile se chinuie sa ajunga la un numitor comun pentru ca meciurile sa se joace in zile libere, la ore decente, pe vreme buna de venit la stadion si in conditii civilizate pentru a fi cat mai accesibile spectatorilor. Dar se cam incurca in calcule. In timp ce stadioanele devin din ce in ce mai goale si mai degradate, cei care sunt principalii vinovati de scaderea asistentelor se plang cel mai tare ca lumea nu mai vine la meci si se multumeste sa se uite la televizor.

5. Nu sunt prezicator, dar cred ca, din luna mai si pana in septembrie, jucatorii, antrenorii si oficialii cluburilor romanesti se vor plange ca nu se poate juca la capacitate maxima din cauza ca temperaturile sunt prea ridicate, soarele prea puternic, terenurile prea uscate, iarba prea arsa si tribunele prea goale pentru ca microbistii sunt plecati in concediu. Poate ca Liga 1 ar trebui sa fie organizata pe sistemul primavara tarziu - toamna devreme, adica in perioadele aprilie-mai si septembrie-noiembrie, ca sa nu mai fie maltratati fotbalistii si stresati inutil oficialii.