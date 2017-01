"Cel mai important pas din cariera mea!" Jucatorul adus de Hagi in locul lui Razvan Marin

Viitorul si-a vandut cel mai important jucator, dar Hagi i-a adus inlocuitor.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Viitorul l-a transferat pe Nelut Rosu de la Concordia Chiajna. Mijlocasul semnase deja din vara cu echipa lui Hagi, insa acesta a plusat 50.000 de euro, iar jucatorul a ajuns inca de pe acum in echipa liderului. Rosu spune ca e cel mai important transfer din cariera sa, dupa ce a jucat la Botosani si CFR.



"Da, pot spune ca este cel mai important pas din cariera mea de pana acum. Viitorul este o echipa care anul acesta se bate la campionat si isi doreste in fiecare an sa aiba performante. Da, este cel mai important pas din viata mea!

Ne gandim la titlu, normal! Daca tinem cont ca suntem pe primul loc, e normal sa ne gandim sa castigam campionatul", a declarat Nelut Rosu, citat de Digi Sport.