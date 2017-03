"Cel mai bun meci al Astrei in ultimii 2 ani!" Sumudica, super incantat de Turcia: la vara poate antrena acolo

Astra a invins-o cu 3-1 pe Besiktas, intr-un meci amical jucat in fata a 15.000 de suporteri.

Marius Sumudica a fost foarte incantat de experienta meciului amical de la Istanbul.

La vara, dupa ce ii expira contractul cu Astra, Sumudica se poate intoarce in Turcia, de unde are deja doua oferte.

"Ne-am dat seama de ceea ce inseamna sa fii respectat. Am fi facut doua zile pe drumul dintre aeroport si stadion, daca nu eram incadrati de politie si in fata, si in spate. Am ajuns in 20 de minute."

"Din momentul in care am pasit pe taramul turcesc, am fost paziti ca o echipa de Champions League."



"Ne-am ridicat la nivelul lor. E cel mai bun meci pe care l-am facut eu ca antrenor la Astra, in ultimii 2 ani de zile. Cea mai buna exprimare. Nu stiu daca mai avem timp sa ajungem pe primul loc, dar crestem valoric.", a spus Sumudica la DigiSport.