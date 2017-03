"Cati bani am in buzunar, ti-i dau pe toti. Cat ai contract, 6.000? Acum ai 12.000" Dialog senzational al lui Becali cu un TITULAR

13:00 LIVE pe www.sport.ro: Tragerea la sorti a sferturilor de finala UEFA Champions League

Vineri, 11:15, Reghecampf vorbeste in direct la Sport.ro inaintea derby-ului cu Viitorul! 13:00, live pe www.sport.ro: tragerea la sorti pentru Champions League si Europa League!

Gigi Becali a decis sa ii dubleze contractul lui Ovidiu Popescu, cel despre care a spus ca e noua vedeta a echipei, chiar si peste Alibec. Acesta a marcat un gol din lovitura libera in meciul cu CFR, in minutul 91, la scorul de 1-0 pentru Steaua, aceasta fiind singura realizare notabila de cand a venit la Steaua.

Becali a decis sa ii dea lui Popescu 8000 de euro cadou de nunta si sa ii dubleze salariul de la 6000 la 12000 de euro pe luna.

"Cu Ovidiu Popescu am vorbit acum 2 seri, avea invitatii de nunta, i-am zis nu stiu daca vin la Timisoara, i-am dat 8000 de euro cat aveam la mine. I-am zis cat am in buzunar, ti-i dau pe toti, cadou de nunta. Atat imi place de el, ii merita. I-am dublat contractul, din 6.000 acum are 12.000.", a spus Gigi Becali la Digisport.

Nu e prima data cand Becali face asa cu un jucator pe care crede ca va lua multi bani. Stanciu, Chipciu sau Chiriches au avut si ei parte de cresteri substantiale de salariu peste noapte cand jucau la Steaua.