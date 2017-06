CATASTROFA dupa retrogradare. Pandurii construieste stadion DEGEABA: "Nu e nicio sansa de a juca in liga a 2-a!"

Presedintele Marin Condescu anunta imediat dupa retrogradare ca Pandurii vor face toate eforturile pentru a reveni dupa un an in Liga 1.

Realitatea de la Tg. Jiu este insa mai trista decat se anuntase initial. Directorul sportiv Robert Balaet spune ca sunt sanse mici ca echipa sa mai existe si in sezonul viitor. Balaet crede ca datoriile acumulate si sanctiunile care urmeaza sa fie aplicate de FIFA pentru neplata contractelor vor distruge clubul.

"Sunt sentimente greu de descris in cuvinte. Am vazut tot ce se putea vedea in aceste luni. Am trait cu speranta pana in minutul 94, din pacate s-a terminat rau pentru noi. Nu am nimic sa le reprosez jucatorilor si antrenorilor. Au facut multe sacrificii ca sa ajunga pana aici.

Am incercat sa resuscitam o echipa bolnava. Nu cred ca mai exista vreo sansa ca acest club sa joace in liga a 2-a. Nu vad solutii. Echipa e sufocata de datorii enorme, o sa mai vina si 6-7 amenzi de la FIFA din cauza fostilor jucatori, inca un milion de euro", a spus Balaet pentru Gorjeanul.ro.