"Calculatorul Bucuresti" se pregateste de Liga I! Povestea liderului din liga a doua si a celui mai longeviv patron de fotbal din Romania

Juventus Bucuresti este lider detasat in Liga a II-a, cu 9 puncte avans fata de principala urmaritoare in lupta pentru promovare.

Pana sa se transforme in CS Juventus Bucuresti, in 1993, si sa ii copieze numele, culorile si stema clubului cu acelasi nume de la Torino, Calculatorul Bucuresti era echipa mascota a cartierului bucurestean Colentina. Desi evolua doar in Liga a 4-a, toti cei din zona o sustineau, fiind a doua optiune a fiecaruia dupa Dinamo, Steaua si Rapid (cam asta era ordinea in acel colt de Bucuresti), iar mare parte din microbistii din arealul Soseaua Colentina - Soseaua Fundeni - Strada Sportului - Strada Radovanu veneau si la meciuri in mod regulat. Asa se face ca am vazut partide de juniori intre Calculatorul si Dinamo cu 5-600 de spectatori in tribuna (mai mult decat la unele meciuri de Liga 1 in 2017).

Era echipa lui Ionut Chirila cu juniori nascuti in 1976, din care faceau parte Catalin Hildan, Florentin Petre, Cezar Dinu, Mihai Tararache, Ionut Voicu, Laurentiu Lica, Cocea (asta era un pitic de 1,55 care il facea pe Petre sa para lent) si care faceau senzatie pentru ca, pe langa talent, detineau si un echipament alb-albastru al Bresciei, dat de Mircea Lucescu dupa participarea la un turneu in Italia.

