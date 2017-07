Budescu pune presiune pe Dica. "Ar fi inacceptabil sa nu luam titlul la ce echipa avem" | SONDAJ

Budescu a vorbit despre sansele Stelei la titlu.

Steaua a reusit o noua campanie de achizitii spectaculoasa. Daca in iarna i-a luat pe Alibec si Gnohere, Becali a reusit sa ii transfere in aceasata vara pe Budescu, Teixeira, Larie si Morais, toti patru intrand ca titulari in prima echipa a Stelei.

Budescu spune ca Steaua nu are voie sa rateze titlul in urmatorul campionat, la ce echipa are:

"Dica e un antrenor foarte bun, e aproape de noi, ne intelege foarte bine, speram sa facem o treaba buna impreuna. Este un lot foarte bun, cel mai bun, echilibrat, mai ramane ca noi sa ne strangem, sa facem un grup unit si sa atingem obiectivele. Da... se poate spune ca ar fi inacceptabil sa nu luam titlul la ce lot avem.", a spus noul coordonator al Stelei.

Steaua a castigat primul meci in noua formula cu 7-0, impotriva unei echipe de amatori.