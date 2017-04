Budescu NU joaca cu Steaua! Ce spune Sumudica despre folosirea lui Junior Morais in derby

Marius Sumudica a primit o lovitura grea inaintea meciului cu Steaua.

Budescu s-a accidentat in meciul cu Viitorul si nu va putea sa joace cu Steaua. Sumudica nu are insa retineri sa-l foloseasca pe Junior Morais, jucator care va merge la Steaua la finalul sezonului.

"Junior Morais nu a luat niciun ban de la Steaua, il cunosc de 10 ani, il folosesc fara probleme. Pe Alibec nu l-am folosit in toamna pentru ca avea probleme musculare. Si pe Gaman l-am folosit pana in ultima clipa. Am mare incredere in Junior Morais.

Budescu nu joaca, sa stea linistiti daca se uita. Ii anunt ca Budescu nu va intra maine cu ei.

FCSB are o echipa buna. Astra e favorita, are dreptate Reghecampf, suntem cea mai buna echipa, dar ca si celelalte cele mai bune echipe din lumea asta exista si sincope", a spus Sumudica la conferinta.