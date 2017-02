Budescu l-a impresionat pe Hagi: "Orice echipa ar trebui sa-l caute!" Varianta de UCL pentru Viitorul?

Astra 2-2 Genk / Gica Hagi e impresionat de jocul prestat de Budescu in meciul cu Genk.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Budescu a marcat dupa o faza superba si a avut cateva actiuni excelente cu Genk. Hagi spune ca orice echipa ar trebui sa il vrea pe Budescu, aflat aproape de Steaua in iarna. Din vara, sunt sanse mari ca Astra sa se destrame, iar Budescu sa plece de la Giurgiu. Daca va deveni campion, Hagi ar putea sa apeleze la Budescu pentru a forta calificarea in Champions League.

"Budescu este unul dintre adevaratii jucatori cu numarul 10, pe care orice antrenor ar trebui sa-l caute, pe care orice echipa ar trebui sa-l aiba, pentru ca sunt jucatori care rup schema. Fac lucruri pe care tu nu poti sa le gandesti ca antrenor.

Ai nevoie de el in ultimii 30 de metri, sa faca diferenta. Ei sunt jucatorii buni, jucatorii publicului. La mine as juca cu 4-5, as cauta lucrul asta. Cu 3-4 am jucat, dar vreau mai mult. Adica toti cei din fata sa aiba apucaturi de numar 10. Sa fie imprevizibili", a spus Hagi, la Digi Sport.