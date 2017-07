BREAKING NEWS | Becali a anuntat in direct un transfer, MM s-a suparat rau: "Iti bati joc de munca mea!" Cum a picat transferul in 15 minute

Gigi Becali a anuntat ca Steaua a rezolvat marea problema din aceasta vara: aducerea unui fundas central.

UPDATE 22:08 Dupa cateva minute de la interventia pe care a avut-o la Sport.ro, Becali a anuntat ca transferul NU mai e sigur. MM s-a suparat pe el si spune ca mutarea e in pericol.

"Cred ca am rezolvat. Am vazut un fundas de 1,90, costa 300.000 de euro. El e alesul, dar nu am spus ca l-am cumparat. Dica si Meme il vor. 300.000 convenisem cu impresarul. Acum nu mai e 300.000, o sa ceara un milion, ca e vorba de Steaua. S-ar putea sa nu il mai luam.

Am dat o hartie care spune ca sunt de acord cu suma de 300.000 de euro. Era suparat MM. Mi-a spus ca imi bat joc de munca lui si ca s-a chinuit doua zile. O sa ii dau un bonus", a spus Becali la Digisport.

_________________________________________________________________________________

Bogdan Planic va semna cu Steaua pe un salariu de 10.000 de euro pe luna, urmand sa coste 300.000 de euro.

"Am cumparat un sarb de 25 de ani de la o echipa din Serbia care este pe locul 3. L-au studiat foarte mult. Eu nu l-am vazut, pai acum sa ma apuc sa ma uit la meciuri, sa aduc fundas central? Chiar daca mi-l arata nu ma pricep la fundasi centrali" a spus Gigi Becali la Sport.ro.

Bogdan Planic este numele jucatorului si evolueaza la Vojvodina in Serbia. Are 1.91m si este cotat de la 600.000 de euro. El a fost dorit si de Steaua Rosie Belgrad. El a fost transferat vara trecuta cu 400.000 de euro de la OFK Belgrad si a jucat 28 de partide in sezonul trecut.

Ce poate sa faca:

(Bogdan Planic cand juca la OFK Belgrad)