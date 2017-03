BreaKING NEWS! :) Hagi: "La vara scot o carte! Mie imi place subiectul si predicatul, imi place gramatica!"

Gica Hagi anunta ca isi va demonstra talentul de scriitor!

Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Hagi a incantat milioane de suporteri cu driblingurile sale, iar acum conduce Liga I din postura de antrenor, insa pana acum nu a impresionat cu calitatile sale gramaticale. Este gresit, spune Regele, care sustine ca e pasionat de gramatica si va demonstra in momentul in care va scrie despre tot ce a facut el in fotbal timp de 42 de ani.

"In vara o sa scot o carte. O sa vedeti cu totii ce a facut Hagi in 42 de ani de fotbal, cum am invatat eu fotbalul. O sa va arat care e ideea mea despre fotbal. Toate lucrurile structurate bine, pentru ca mie mi-a placut gramatica mai mult decat compunerea.

Eu nu compun, eu sunt un tip pragmatic gramatical, chiar daca unii spuneti ca mai gresesc. Mie imi place subiectul si predicatul. Trebuie sa cunosc foarte bine principiile. Asta sunt! Imi place subiectul si predicatul, nu compunerile.

Daca compunem, trecem in filosofie. Trebuie sa stim ce vrem de la viata, iar eu stiu ca mie mi-a placut si m-am nascut sa castig. Vreau sa ajung cel mai bun, pentru ca nu m-am nascut cel mai bun, ci am devenit cu munca", a declarat Hagi.