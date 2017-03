Becali se teme de o singura echipa: "Nu e Viitorul, nici Dinamo. Au forta, talent, joaca extraordinar"

Napoli - Real Madrid, marti la ProTV de la 21:45

Becali se teme de CFR Cluj in play-off. Clujenii au batut liderul Viitorul in ultima etapa, iar daca nu aveau depunctarea de 6 puncte, erau pe locul 2 in clasament!

"Cea mai periculoasa echipa din play-off este CFR. Eu cred ca ne batem cu CFR, cu tot respectul pentru nasul meu (Hagi), nici Dinamo, nici Astra, nici Craiova. Cu CFR ne batem. Sa castige ei campionatul si sa venim noi pe locul doi, sa jucam in Liga Campionilor. Au talent, sunt agresivi, paseaza bine, joaca extraordinar.

Sunt sigur ca Reghe ia campionatul si va fi laudat, eu nu distrug oameni. Si el si MM sunt prietenii mei, chiar daca gresesc.", a spus Gigi Becali la Sport.ro