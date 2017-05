"Becali poata sa bata la usa, dar e inchis magazinul" Steaua primeste BLOCK de la inca o echipa din Liga I

Monaco - Juventus, azi la 21:45 pe ProTV

Steaua are mai multe tinte pe piata transferurilor in aceasta vara, insa doua echipa i-au dat deja "block". Prima a fost Viitorul, care a refuzat sa ii trimita pe Coman, Nedelcu, Tiru sau Benzar la Steaua in aceasta iarna.

Hagi a preferat sa isi pastreze lotul pentru a lupta la titlu in acest sezon, iar calculele par sa ii dea "cu plus" pe finalul playoff-ului.

A doua echipa care ii interzice lui Becali accesul la jucatori este CSU Craiova: "In primul rand domnul Becali trebuie sa isi ceara scuze daca vrea sa cumpere jucatori de la Craiova. Acesta poate sa vrea jucatori, dar e inchiz magazinul, poate sa bata la usa cel mult, da. Domnul Becali trebuie sa isi ceara scuze domnului Rotaru", a spus Marcel Popescu, presedintele lui CSU Craiova, exclusiv pentru Sport.ro.

Steaua i-a vrut pe Ivan, Bancu, Mateiu si Baluta de la Craiova, insa ofertele initiale au fost refuzate de patronul Rotaru.