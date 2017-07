Becali NU RENUNTA si vrea sa BATA ARMATA! Devine patron la o noua echipa! Cu cine negociaza

Dupa ce a negociat pentru Metaloglobus, Becali are acum un nou plan: vrea sa devina proprietar la Clinceni.

Becali discuta cu proprietarii de la Academica, echipa ai carei oficiali au fost suspendati de FRF pentru meciuri aranjate. Steaua ar putea conta pe Clinceni ca echipa secunda, in eventualitatea in care satelitul din C, Steaua 2, va fi desfiintat. Becali incearca sa ia Clinceniul si pentru a incerca o schema prin care sa blocheze ascensiunea Stelei Armatei, anunta Digisport.



La Academica, Steaua ii are imprumutati acum pe Simion si Mario Mihai. In ultimul sezon Ontel si Daniel Benzar au fost la echipa comunei de langa Bucuresti.