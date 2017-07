Becali e convins ca CFR este principala adversara la titlu! Jucatorul de care se teme: "Mereu l-am vrut la Steaua!"

Gigi Becali a laudat campania de achizitii a celor de la CFR Cluj.

Aducerea lui Dan Petrescu este principalul argument al CFR-ului in opinia lui Gigi Becali. Patronul Stelei a dezvaluit si care i se pare cel mai tare transfer al clujenilor.

"Eu cand am spus ca nu sunt convins de CFR adusesera doar 3 jucatori. Acum nu stiu ca nu i-am vazut pe cei pe care i-a adus. Dar l-au adus pe Bokila care stiti ca dintotdeauna am vrut sa-l iau. E un jucator valoros numai ca trebuie pus in valoare. Au adus 12-15 jucatori si e Dan Petrescu care va face ceva din ei" a spus Gigi Becali la Sport.ro.

Bokila a jucat la Petrolul in sezonul 2012/2013 si a reusit sa marcheze 16 goluri in 31 de partide.