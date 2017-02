Becali are o noua pasiune! Declaratie haioasa data de patronul Stelei. Ce si-a construit in curtea casei :))

Astra - Genk, azi la Sport.ro de la 20:00

Gigi Becali a declarat ca are o noua metoda de a se relaxa. Daca in anii trecut Becali spunea ca se relaxeaza stand intre oi, pe care le crestea in tinerete, patronul Stelei a schimbat locul de relaxare.

Acesta si-a construit o livada in spatele casei, acolo unde se duce sa stea printre copaci: "Am o livada, i-am pus acoperis acum iarna, in fiecare zi ma duc si ma uit la pomi, iubesc pomii. Sunt pomii mei, ii vizitez in fiecare zi, ma interesez de ei.", a spus Gigi Becali la Digi.