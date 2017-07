Becali, ALL IN: "Facem transferuri si daca nu trecem de Plzen!" Anunt de ultima ora la Steaua

Campania de achizitii a Stelei nu va fi influentate de o eventuala eliminare din Champions League.

Helmuth Duckadam anunta ca investitiile vor continua in aceasta vara. Becali cauta intariri pentru a se asigura ca va avea o echipa completa in campionat. Nici nu se gandeste sa mai rateze titlul in Liga 1. Duckadam spune ca Pintilii e doar lider de varsta in lotul Stelei si ca vestiarul inca isi cauta un conducator adevarat.

"Repriza a doua ne-a apartinut in totalitate, am ratat ocazii destul de bune in partea a doua a meciului. Nu cred ca un fotbalist are voie sa faca asa ceva, sa ceara sa nu joace din cauza ca i s-a luat banderola. Poate Budescu poate fi un lider la Steaua, dar acum nu cred ca avem pe cineva care sa poata sa se impuna in vestiar in fata tuturor. Ne vin tot timpul jucatori noi.

Pintilii e cel mai experimentat jucator. Bourceanu era lider si in teren, si in vestiar. Mirel Radoi, Tudorel Stoica, astia au fost lideri. Fiind cel mai in varsta, poate ca Pintilii are cum sa fie lider acum, dar nu stiu daca se poate impune in fata tuturor. Daca vom juca la Plzen cum am facut-o aseara in prima repriza, n-avem nicio sansa. Daca intram ca in partea a doua, clar, avem sanse reale.

Cred ca Steaua va mai face transferuri si daca nu trece de Plzen, Steaua mai are nevoie de jucatori. Ne mai trebuie fundasi centrali, poate si laterali, dar cu siguranta Steaua mai are nevoie de jucatori. Budescu a inceput foarte bine campionatul, are mare valoare. Va trebui sa ne descurcam fara el, cum am facut-o si cu alte ocazii", a spus Duckadam la Sport.ro.