Becali a anuntat ca vrea sa se DESPARTA de inca doi jucatori! EXCLUSIV: Ce spune de LISTA NEAGRA de la Steaua

Gigi Becali a inchis transferurile in aceasta vara!

Patronul Stelei spune ca nu exista nicio lista a jucatorilor pe care nu-i doreste, dar confirma ca incearca sa rezilieze contractele a doi fotbalisti. Pustiul Grecu, adus de la Pitesti, si Rares Enceanu sunt disponibili pentru plecari. Becali asigura insa ca Larie, Golofca sau Ovidiu Popescu, fotbalisti pe care i-a criticat de la inceputul sezonului, nu vor parasi echipa.

"Nu exista niciun jucator pe lista neagra. Nu sunt jucatori de care vreau sa scap. Singurul de care vreau sa scap e Grecu. Si mai este Enceanu, atat. In rest, Larie, De Amorim, Golofca... sunt jucatori care mai pot intra in continuare. Sunt jucatori care au facut performanta! Cu Larie am facut performanta, nu pot sa ma debarasez de el. N-am cum! Cu el m-am calificat. Nu ma debarasez de Larie.

Nu ma debarasez de Popescu, si cu el am facut performanta. Vreau sa intaresc echipa. De cei foarte slabi vreau sa ma debarasez, dar acum nu vreau. De Golofca am zis ce-am zis ca sa-l intaresc pe el, inca mai cred in el. Inca mai cred in viteza lui, in ce poate sa faca. Glumele pe care le fac eu nu le luati asa la propriu, vreau sa-l motivez. Tot ce-am zis de Golofca a fost ca sa-l motivez. Cred in el, cred mult in el!", a spus Becali pentru www.sport.ro si PRO TV.