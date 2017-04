"Bai, Vassaras, PLATESTE si tu!" Sumudica propune AMENZI pentru arbitrii care gresesc! Atac vehement. VIDEO

Marius Sumudica le-a declarat razboi arbitrilor care gafeaza in playoff.

Sumudica spune ca greselile de arbitraj influenteaza clasamentul si propune amenzi pentru brigazile care comit greseli grave.



"Cu cat strigi mai tare, a doua zi ai un arbitraj pro. Domnul Stoica a facut niste remarci ca Steaua e dezavantajata, de fapt ei sunt FCSB.

Apare acest domn Kovacs care la meciul cu Dinamo este la 2 metri de faza si nu da un penalty cat casa, n-am vazut in viata mea. La meciul meu cu Craiova este prima oara in fotbalul romanesc cand echipa oaspete face 21 de faulturi in prima repriza si nu se da un galben. Asa vreau si eu sa fac, eu la CFR cu Coltescu am primit doua galbene in primele 20 de minute, ne-a linistit, nu am mai putut sa bagam piciorul la mine. Nu ma minte nasul, sunt de la 7 ani pe terenul de fotbal.

Simt imediat maniera unui arbitru. Drept dovada, la meciul cu Hagi apare domnul Ghinguleac, i-a cazut jaluzeaua pe ochi. Nu stiu unde se uita, cu toata stima. Arbitrajul nu se ridica la nivelul jocurilor din playoff.

In playoff se joaca fotbal, sunt cele mai bune echipe. N-ai cum sa nu vezi offside de 2 metri. Poate cu meciul asta luam campionatul. Pai imi da mie Ghinguleac 300.000 de euro? Trezeste-te!", a spus Sumudica.

"Vreau sa terminati cu toate greselile astea, inteleg o greseala, este omeneasca. Dar sa nu vezi ca pleaca 2 metri din spate. nu se poate, si eu muncesc. Eu cand ma suspenzi imi dai amenda. Am primit amendat 5000 de franci de la UEFA. Am zis ca e olandez arbitrul, cand gresesc platesc. Platiti si voi! Bai, Vassaras, plateste, ba, baiatule! Plateste, ca iti bati joc de o competitie. Ce o sa faceti? Ma suspendati! Mai am o luna de contract, stau in tribuna!", a tipat Sumudica.