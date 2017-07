Au bagat benzina doar pentru 45 de minute. Oltenii explica: "In a doua repriza s-a simtit oboseala". Ce spune Baluta despre returul cu Milan

Steaua 1-1 CSU Craiova | Cele doua echipe si-au impartit reprizele si punctele. Oltenii au jucat mai bine in prima parte si au deschis scorul prin Baluta, dar au cedat in a doua si au fost egalati de Gnohere. Baluta a vorbit la finalul partidei.

Alexandru Baluta a spus ca oltenii au resimtit oboseala in partea secunda a partidei de pe National Arena.

"A fost un meci greu, pentru ca noi n-am avut atat de mult timp sa ne refacem. Am avut doua zile mai putin. In prima repriza am fost proaspeti, am jucat pe contre, am avut ocazii, am inscris si primul gol, dar in a doua s-a simtit oboseala", a spus Alex Baluta.

"Nu pot spune ca ma multumesc cu egalul, noi ne doream victoria, dar asta este, mergem inainte. E un start pozitiv, avand in vedere ca am jucat si in Europa. Se simte oboseala, acum vor veni meciurile tari, trebuie sa ne refacem, sa fim pregatiti si sa nu pierdem puncte", a adaugat el.

Baluta a vorbit si despre returul cu Milan.

"Nu vreau sa comentez prea multe. Noi mergem sa ne jucam sansa. Va fi un meci unic pentru noi, va trubei sa stam in teren asa cum am stat la Severin", a conchis marcatorul Craiovei.