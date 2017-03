Atacul pregatit de MM si Reghe dupa acuzatiile incredibile ale lui Piturca. Avertismentul trimis de Becali

"Beau inainte de meci ca sa le mearga bine? Incredibil!" Si englezii au preluat informatia cu care Piturca i-a bagat in gura patronului pe Reghecampf si pe Mihai Stoica.

Piturca spune ca Reghecampf si Mihai Stoica beau cate o sticla de vodca inainte de fiecare meci ca sa le mearga bine. Cei doi se gandesc sa-l dea in judecata. La Zurich, doar Mihai Stoica n-a ajuns la meci.



"Bazaconiile alea cu sticle de vodka in ziua meciului, am innebunit cu totii?! Erau izvoare de branza topita. Eu am suferit o indigestie si nu am mers la meci", a spus MM Stoica.

"E ultima data cand il iert pe Mihai Stoica" - spune Becali.

"Nu mai vorbi la misto cu presa, ca branza, ca nebranza, ca s-a stricat de la branza, ca nu e frumos, MM", a declarat Becali.