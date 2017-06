Asta ar fi o lovitura URIASA pentru Hagi! Ce transfer poate face la Fenerbahce

Viitorul e aproape sa se desparta de 3 dintre cei mai importanti jucatori ai sezonului de titlu!

In afara pustilor Nedelcu si Coman, Hagi il mai poate pierde in aceasta vara si pe Romario Benzar. Capitanul de la Viitorul are propuneri din Italia, dar si din Turcia. Cea mai importanta vine chiar de la Fenerbahce, care anunta revolutie in lot pentru a castiga din nou campionatul dupa doua sezoane in care Besiktas nu i-a dat nicio sansa.

Fener tocmai l-a luat de la Lyon pe Valbuena si mai are in lot nume importante: Van Persie, Kjaer sau Skrtel. In cazul in care ar ajunge la Fener, Benzar se va lupta pentru un loc in primul 11 cu van der Wiel, fostul fundas de la Ajax si PSG.

In afara de Fenerbahce, si Trabzonspor se afla pe lista echipelor interesate de Benzar.