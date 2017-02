'Am 4 meciuri, 4 victorii cu ei! Vreau sa respectam traditia si sa batem' Ce spune vedeta lui Hagi despre derby-ul cu Dinamo

Benzar e sigur ca Viitorul poate confirma in 2017 forma din prima parte a campionatului.

Primul test major e chiar derby-ul cu Dinamo, de maine. Benzar se asteapta la un meci spectaculos in Stefan cel Mare. Jucatorul de nationala al lui Hagi recunoaste ca isi doreste un transfer in strainatate din vara. Nu vrea sa plece fara un trofeu castigat cu Viitorul.

"Presiunea e mai mare, ne va astepta un campionat greu in continuare. Ne-am pregatit bine, ne-am pregatit bine, sper sa ne mentinem pe primele locuri. Am acumulat multa experienta. Am jucat un play-off anul trecut, acolo am invatat foarte multe.

Vreau sa fiu campion, sa plec cu o medalie de aici. Sunt la echipa de cand era in liga a 3-a, mi-ar placea sa ma transfer dupa ce voi castiga ceva. Sper sa ne facem jocul cu Dinamo si sa luam punctele. I-am batut cam mereu in Stefan cel Mare, asteptam sa iasa la joc, sa ne atace.

Cine va fi mai pregatit, mai bun, va castiga. Am 4 meciuri, 4 victorii cu ei in Stefan cel Mare. Sper sa respectam traditia si sa castigam. Steaua are cota cea mai mica la titlu, dar noi suntem pe primul loc. Sa vedem la sfarsit ce va fi!", a spus Benzar.