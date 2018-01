Alibec isi anunta revenirea: Dica, luat prin surprindere! Sapunaru a sarit in apararea lui Denis: "Nu e tratat corect, dar e treaba lor!"

Alibec il uimeste pe Dica!

Fuge de mananca pamantul la antrenamente si e mereu primul. Azi, a venit potopul peste stelisti in Turcia!



"Cred ca s-a gandit foarte bine si a inceput acum sa munceasca. Ce am vazut acum in 3-4 zile, a inceput foarte bine, munceste foarte mult", a declarat Junior Morais despre Alibec.

"Mai vorbesc, da, si cu Denis, ii mai trimit mesaje! Incurajari! Alibec nu cred ca este tratat cum trebuie, dar e treaba lor! Nu ar fi bine sa plece de aclo, ar fi bine sa joace, sa demonstreze ca are valoare si are, credeti-ma!", a declarat si Sapunaru.

Alibec si Gnohere si-au tras sufletul pe unde au apucat intre reprizele de sprinturi. Dica a facut glume cu Alibec.