Alibec i-a cerut PRIMA de 1 milion de euro lui Gigi Becali pentru titlu: "Daca nu batem Viitorul, nu suntem echipa mare!"

Alibec cere prima 1 milion de Euro pentru calificarea in Champions League.



Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Doar Reghecampf va castiga atat daca stelistii ajung in grupe dupa 4 ani. Alibec a avut iesirea nervoasa de la Cluj pentru ca stelistii nu-l lasa sa se transfere in Anglia, unde Crystal Palace ii ofera 1 milion pe an. "Atunci vreau un milion daca ne calificam in Champions League" - i-a cerut Alibec lui Becali.

"Nervos a fost tot timpul Alibec. Jucatorii valorosi in general sunt si capriciosi. Deocamdata n-a reusit sa se impuna ca titular in echipa nationala" spune Gica Popescu.

Derbyul cu Hagi poate fi decisiv pentru stelisti, care de 4 ani incearca sa ajunga in grupele Ligii.

"Daca nu batem Viitorul, atunci nu suntem echipa mare" crede Gigi Becali.

Daca-l vand pe Alibec, stelistii vor sa-l aduca pe Nemec. Dinamo cere 2 milioane.

"Eu m-am cam saturat de transferuri de la Dinamo la Steaua. Daca sunt transferuri pe bani multi mai merge, dar asa sa transferam pe 2 lei, 3 lei nu mi-ar placea" spune Giani Kirita.