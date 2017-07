Alibec e sigur ca Steaua ajunge in Liga Campionilor: "Cu ei vom juca in grupe!" Ce adversara isi doreste

Alibec e noul oracol al stelistilor.

Simte ca o va intalni pe Ajax, dar nu in preliminarii, ci in grupe, unde stelistii n-au mai fost de 4 ani. Un roman ii arbitreaza pe stelisti in Olanda. Omul e si profesor universitar in Olanda, unde Alibec vrea sa revina pentru meciurile din Champions League.



"Va dorim succes cu Steaua, ne uitam la tine, sa dai goluri sa jucati cu Ajax cand veniti la Amsterdam, venim sa va vedem" i-a spus romanul lui Alibec. "Jucam in grupe cu ei" a fost replica atacantului.

Stelistii si-au incurcat ghetele la ultimul amical al verii, unde tinerii din echipa au fost pusi sa aduca bananele si cafeaua.