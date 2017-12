ALERTA pentru Dica: Nita vrea sa plece! Unde are sanse mari sa ajunga dupa ce a ajuns rezerva lui Vlad

Florin Nita a fost rezerva lui Vlad in Europa League contra lui Lugano.

Unul dintre cei mai apreciati stelisti din ultimii ani, Florin Nita, s-a declarat dezamagit de faptul ca a ajuns rezerva tanarului Vlad si i-a cerut agentului sau sa-i gaseasca echipa, scrie Gazeta Sporturilor. Desi e in continuare portarul numarul 1 din club, Nita trebuie sa ii faca loc si lui Vlad, tanarul portar adus de Steaua in aceasta vara de la Craiova.



"Nita e un baiat diferit fata de restul celor din vestiar. Este mai retras, mai linistit, a avut o multime de probleme in viata. El nu mai suporta situatia tensionata de la club si imixtiunea patronului in alcatuirea echipei si a decis sa plece. Florin i-a transmis impresarului sau, Anamaria Prodan, sa-i gaseasca echipa in iarna, fiind sanse foarte mari sa plece in iarna", sustine o sursa pentru Gazeta Sporturilor.

Nita a avut o oferta tentanta in vara, insa Becali nu l-a lasat sa plece. Turcii i-au propus un salariu de 35.000 de euro pe luna si un bonus la semnatura, insa Becali nu a vrut sa-l vanda si i-a marit contractul la 15.000 de euro pe luna.

Gigi Becali i-a cerut lui Dica sa-l foloseasca pe Vlad in partidele de campionat pentru ca acesta indeplineste cerintele U21 si astfel poate sa foloseasca jucatori experimentati in atac.

"Nu este nimic nedrept fata de Nita. I-am marit salariul la 15.000 de euro pe luna. Ce oferte sa mai primeasca la 30 de ani? Asa, el poate avea un viitor la Steaua. Ii prelungesc contractul, dar asta nu inseamna ca trebuie sa tinem un pusti in loc", a spus Becali.