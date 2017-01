ACUM LIVE VIDEO | Ultimul meci al Stelei inainte de reluarea campionatului: Steaua 1-1 Wisla! GOL TAMAS

Wisla Cracovia este locul 10 in Polonia.

Min 24 - GOOL WISLA | Ondrasek primeste in careu, il intoarce usor pe Momcilovici, si il invinge pe Nita cu un sut bine plasat.

Min 17 - GOOL TAMAS | Lovitura libera pentru Steaua la 20 de metri; Alibec nu suteaza, ci ii pune mingea pe tava lui Tamas, care il invinge pe portarul Wislei cu un sut puternic, pe jos.

Tamas marcheaza pentru 1-0 in meciul cu @WislaKrakowSA pic.twitter.com/lFwHkYbyfV — Adrian Costeiu (@costeiu) January 31, 2017

Min 14 - Dupa un inceput de meci fara evenimente, Nita gafeaza la o faza banala, iar polonezii trimit mingea in poarta Stelei. Golul este insa anulat pentru fault in atac. Nita a iesit pe o centrare si a respins gresit, in spate, apoi doi jucatori de la Wisla s-au aruncat asupra lui sa impinga mingea in poarta.

Florin Tanase este pe banca de rezerve si ar putea bifa primele minute intr-un meci dupa accidentarea suferita in toamna.