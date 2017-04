"A fost o singura echipa pe teren! I-am spus lui Nistor ca el ne va castiga meciul! Reactia lui Contra

ASTRA 1-2 DINAMO | Dinamo a legat a doua victorie la rand si e pe locul 3 in clasament.

Cosmin Contra: "Ne intereseaza fiecare meci, trebuie sa avem continuitate. Am facut un meci foarte bun cu CFR, acum din nou impotriva campioanei."



"Baietii au inceput mai greu jocul, am avut 15 minute in care nu ne-am regasit, apoi a fost o singura echipa pe teren. Dinamo o controlat jocul."



"Nu ma gandesc la titlu. Vom lua fiecare meci in parte. Duminica jucam cu Viitorul, o echipa pe care n-am prea invins-o in ultima perioada. Vedem la final unde ne situam."



"Am vrut sa dau continuitate, de aia am folosit echipa de la meciul cu CFR. Dar mi-au placut si cei care au intrat, Dan Nistor, Bumba, asta imi doresc, sa ii am pe toti in forma."



"Nistor a facut 30 de minute foarte bune, i-am si zis pe banca ca el ne va castiga meciul. Stiam ca ne va aduce superioritate la mijloc. Asa s-a si intamplat, el a dat pasa pentru Rivaldinho."



"Dorinta mea e ca echipa sa joace cat mai bine pana la sfarsitul campionatului. Apoi vedem ce se intampla. Singurul meu obiectiv e sa castigam cat mai multe meciuri." (DigiSport)

